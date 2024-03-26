Более 73 процентов составляет стройготовность новой школы в подмосковном ЖК «Люберцы парк»

Девелопер проекта жилого комплекса «Люберцы парк» компания «ПИК» продолжает возводить новую школу, рассчитанную на 1170 учеников, на территории городского округа Люберцы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Напоминаем, что данный объект строит девелопер в рамках инвестиционного соглашения за счет внебюджетных источников финансирования. Застройщик ведет монтаж фасада, внутренних инженерных систем, а также отделочные работы корпуса.

Отмечается, что в настоящее время на территории ЖК уже построена и открыта детская поликлиника на 155 посещений в смену и открыты два детских сада для 570 малышей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов Подмосковья проработать организацию подъездных путей к школам и детским садам.