Более 750 детей-сирот обеспечили жильем в Подмосковье с начала года

С начала этого года в Московской области обеспечили жильем свыше семисот пятидесяти детей-сирот, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Она уточнила, что 483 ребенка получили квартиры, а 271 — получили жилищный сертификат и выбрали жилье самостоятельно.

Всего в этом году в Подмосковье жильем будут обеспечены 876 сирот. Сейчас план выполнен на восемьдесят шесть процентов. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено почти четыре миллиарда рублей.

Как отметили в министерстве социального развития Московской области, преимущество жилищного сертификата заключается в том, что квартира оформляется сразу в собственность. Кроме того, ребенок может выбрать себе жилье в любом городском округе. В ведомстве напомнили, что срок выдачи сертификата продлен до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поблагодарил воспитателей Подмосковья за их труд.