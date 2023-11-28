Более 770 человек устраняют последствия первого сильного снегопада в парках Подмосковья

В настоящее время последствия снегопада в парках культуры и отдыха Московской области устраняют семьсот семьдесят пять человек и более двухсот единиц специальной техники. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

Так, со вчерашнего дня было очищено от снега более тридцати трех с половиной тысяч квадратных метров территории. Первостепенно снег убирают на центральных аллеях в парках, затем приступают к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Очищенные территории обрабатываются противогололедными материалами для безопасного передвижения посетителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что новую школу на две тысячи мест в Котельниках планируется открыть досрочно.