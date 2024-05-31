Более 770 дольщиков уже получили ключи от своих квартир в подмосковном ЖК «Белые росы»

В жилом комплексе «Белые росы» городского округа Котельники активно идет вручение ключей от квартир в корпусах № 1 и № 2, всего новоселье отметят семьсот девяносто семей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав дольщиков и Минжилполитики. Напоминаем, что первоначально дольщики должны были получить квартиры в 2015 году, однако застройщик ООО «Стройкомфорт» не выполнил обязательства.

В апреле 2021 года дома для завершения строительства передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. ЖК «Белые росы» достроен, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.

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