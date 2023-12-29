Более 80 благодарностей инспекторам ГУСТ прислали жители Подмосковья в этом году

Главное управление содержания территорий активно взаимодействует с жителями региона и оперативно обрабатывает обращения, которые поступают в ведомство. В этом году в ведомство поступило восемьдесят три благодарности от жителей Подмосковья.

Отмечается, что больше всего отзывов ведомство получило в адрес территориальных отделов из Дубны — 11 писем, Пушкино — 7 писем и Щелково — 7.

Руководитель ведомства Светлана Аипова подчеркнула, что в ведомстве очень ценят обратную связь, так как положительные отзывы граждан — это главный показатель эффективности работы.

Примечательно, что в данное число входят только ответы граждан через форму официальной связи. Сотрудники отдела обращений также регулярно получают слова благодарности от граждан в соцсетях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что семьям бойцов специальной военной операции нужно помогать и в нестандартных случаях.