Более 80 тысяч человек остались без электричества в Чечне

Непогода оставила десятки тысяч жителей Чечни без электроснабжения. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Минэнерго по региону.

На Чечню обрушился мощный ураган, который вырывает и валит деревья, а также сносит крыши. По улицам летает мусор и опасные предметы, люди вынуждены оставаться в зданиях и прятаться. Аналогичная история произошла в Москве, где деревья даже начали залетать в окна квартир.

По данным ведомства, в Чечне порывы ветра достигают до 25/с, в регионе наблюдается сильный дождь и грозы. Все это привело к ЧП на сетях электроснабжения. Без света остаются более 83 тысяч человек.

Ситуацию исправляют: к аварийно-восстановительным работам привлекли свыше 140 человек, а также 43 единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что московские спасатели вытащили водителя, которого придавило деревом в машине.