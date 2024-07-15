Более 80 тысяч вещей отправили в зону СВО неравнодушных жителей Домодедово за два года

Добровольческое движение «Птички ДМД» объединило неравнодушных жителей Домодедово, которые хотят оказать посильную помощь нашим бойцам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Примечательно, что всего за два года было обработано почти полторы тысячи заявок от командиров, бойцов и их родственников. Изготовлено и отгружено более восьмидесяти трех тысяч единиц необходимых для них вещей.

Помощники делают своими руками и отправляют на фронт маскировочные сети, «костюмы лешего», снайперские капюшоны, носилки, эвакуационные стропы, госпитальные подушки, повязки, а также собирают сушеные фрукты, ягоды, мед с орехами и другое.

«За время работы штаба была проделана огромная работа. Мы не делим на своих и чужих. Там все наши и все ждут помощи», — руководитель волонтерского движения «Птички ДМД» Екатерина Чекоданова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в качестве наставника встретился с участниками СВО, которые принимают участие в программе «Время героев».