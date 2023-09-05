Более 840 миллионов рублей выплатили в Подмосковье с начала этого года на новорожденных

В Подмосковье с начала года денежную выплату в размере двадцати тысяч рублей получили более сорока двух тысяч семей с малышами. Об этом сообщили в Министерстве соцразвития Московской области.

Напоминаем, что на сегодняшний день в регионе действует программа «Я родился в Подмосковье» в рамках национального проекта «Демография», благодаря которой семьи могут выбрать подарочный набор, либо денежные средства. Оформить заявление на денежную выплату можно на региональном портале госуслуг.

Глава ведомства Людмила Болатаева подчеркнула, что данная программа стала настоящим подспорьем для многих родителей, которые столкнулись с финансовыми трудностями в связи с появлением нового члена семьи. Выплата позволяет родителям купить необходимые вещи для ребенка, оплатить медицинские услуги и другие расходы.

Ранее стало известно, что свыше ста тысяч многодетных семей Подмосковья получили выплаты на школьную форму.