Свыше ста тысяч многодетных семей Подмосковья получили выплаты на школьную форму

Свыше ста тысяч многодетных семей в Подмосковье получили выплаты на школьную форму к новому учебному году, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента. Еще 3,5 тысячи школьников, отметил он, получили подарочный набор первоклассника.

«Важно отметить, что эти меры являются частью более широкой стратегии развития образования в Московской области, которая направлена на обеспечение высокого качества обучения», — подчеркнул Брынцалов.

Так, на школьника из многодетной семьи в Подмосковье предусмотрена ежегодная выплата в размере трех тысяч рублей. Кроме того, в текущем году по решению Мособлдумы такие семьи дополнительно получают выплаты в размере семи тысяч рублей. Родителям, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями здоровья, положена ежегодная выплата в тринадцать тысяч рублей, напомнили в Московской областной думе.

Что касается подарочного набора первоклассника, куда входит рюкзак со всеми необходимыми принадлежностями для школы, то такую меру поддержки в регионе получат семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников Московской области с Днем знаний.