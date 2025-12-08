Более 87 тыс. каналов зарегистрировано в мессенджере MAX

Более 87 тыс. каналов зарегистрировано в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского приложения.

Как отметили в пресс-службе платформы, общее число каналов сейчас составляет 87,7 тыс. Это в шесть раз больше, чем месяцем ранее.

Совокупное число подписчиков каналов в приложении составляет более 28 млн пользователей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, при реализации каких областных проектов используются нейросети.