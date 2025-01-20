Более 90 человек доставили в полицию после миграционного рейда в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) провели миграционный рейд в мечети. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на окружное УМВД, в полиции оказались более 90 человек.

После массовой проверки в мечети в отделение полиции доставили 91 человека. Среди них 85 иностранцев, часть из которых попалась на нарушениях законодательства. Двое из задержанных нарушили правил въезда в Россию. Их накажут административно на пять тысяч рублей, а также депортируют из страны.

Напомним, что в России ужесточили правила пребывания для иностранцев. Им сократили срок временного пребывания в РФ без визы. По новым нормам он составляет 90 дней в течение года.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре задержали двух мигрантов с наркотическими веществами. Они могли вести оборот запрещенных губительных товаров.