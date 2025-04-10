Более чем на 20 улицах Рязани проведут дорожный ремонт

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в план ремонта на текущий год в регионе включено почти 60 километров местных автодорог. Об этом сообщает 7info.

Он уточнил, что на данные работы из регионального бюджета выделено свыше 800 млн рублей. В перечень объектов вошли дороги в каждом районе и округе Рязанской области.

По мнению главы региона, в Касимове дорожные работы пройдут на трех улицах, в Ряжске – на двух, в Рыбном и Шилово – на одной. В целом в порядок будут приведены свыше 200 км автодорог.

Он добавил, что в Рязани будет проведен ремонт дорог более чем на 20 улицах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в рамках нацпроекта отремонтируют более 95 дорог к учреждениям здравоохранения.