Более четырех тысяч человек приняли участие в марафоне «Роддом, достойный доверия»

Более четырех тысяч человек приняли участие в онлайн-марафоне «Роддом, достойный доверия», сообщили в Минздраве Подмосковья. В области подвели итоги проекта.

В рамках мероприятия среди участниц разыграли три контракта на роды, три контракта на послеродовое пребывание в палате повышенной комфортности и другие призы.

Марафон проводился с целью информирования будущих мам об услугах, доступных в подмосковных перинатальных центрах и родильных домах. В его рамках участницы задали более тысячи вопросов. В общей сложности запись марафона посмотрели свыше 22 тысяч раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области разрабатывают дополнительные меры поддержки многодетных семей.