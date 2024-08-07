Более четырех тысяч грузовиков ожидают очереди, чтобы проехать из Грузии в Россию

В районе пропускного пункта «Верхний Ларс» число грузовиков в электронной очереди для проезда из Грузии в Россию почти достигло 4,5 тыс., сообщает Интерфакс .

На утро среды количество грузовиков в электронной очереди для проезда через пропускной пункт в Северной Осетии достигло отметки в 4433 машины. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения республики.

Для обеспечения работы пропускного пункта глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее распорядился ограничить въезд на территорию республики грузовиков, следующих из России в Грузию, если спецстоянки заполнены. При этом пункт «Верхний Ларс» работает штатно, однако с грузинской стороны функционируют не все полосы.

Ранее сообщалось, что РФ обогнала США в энергетическом сотрудничестве.