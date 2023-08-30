Более четырех тысяч профилактических визитов провели в Подмосковье с начала года

С начала этого года в Подмосковье провели более четырех тысяч обязательных профилактических визитов, сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

В частности, более 1,9 тысячи визитов провели сотрудники Минтранса региона, почти 1,1 тысячи визитов — Главгосстройнадзора, 400 визитов — Государственной жилищной инспекции.

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проводят такие проверки на строящиеся в регионе объекты. Для проведения профвизита застройщик может направить заявку через РПГУ с указанием подходящей даты. Если все рекомендации инспекторов будут выполнены, профвизит перед итоговой проверкой объекта поможет сократить ее с 10 до 3 дней.

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