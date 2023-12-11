Более четырехсот крупных инвестпроектов реализуют в Подмосковье в этом году

Сейчас в Московской области разрабатываются 1095 инвестиционных проектов. В этом году планируется завершить 408. Об этом сообщила зампред Правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Тема обсуждалась на совещании губернатора Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами округов.

Екатерина Зиновьева подробно рассказала об инструментах поддержки производства — «Промышленной ипотеке» и кредитах Фонда развития промышленности. Она подчеркнула, что сочетание этих мер дает хороший эффект: «Промипотека» позволяет строить и покупать помещения, а кредиты ФРП — оборудовать их.

Особое внимание уделяют проектам импортозамещения, сейчас таких 245. По каждому составлена дорожная карта.

«В прошлом году открылось 21 импортозамещающих проекта, в этом году цель — 50, уже есть 44», — рассказала зампред.

Совместно с Минпромторгом РФ в Подмосковье ведут четыре федеральных мегапроекта: один из них — коломенский кластер дизелестроения. Другой проект — новое производство группы «Стан», для которого уже подобрали участок в Химках. Новый завод будет одним из крупнейших в стране по выпуску станков. Постоянно расширяет линейку завод «ЛиАЗ», выпускающий пассажирский транспорт. Еще один крупный проект — производство спецмашин и горно-шахтного оборудования от ГК «ГОРМАШ ГЛОБАЛ».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.