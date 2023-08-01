Более четырехсот опор ЛЭП заменили в Подмосковье по программе повышения надежности электроснабжения

Сотрудники «Мособлэнерго» заменили более 400 опор на линиях электропередачи Подмосковья в рамках программы повышения надежности электроснабжения, сообщили в областном Минэнерго. До конца октября планируют установить еще почти 160 конструкций воздушных линий электропередачи.

В сообщении ведомства уточнили, что в процессе работ специалисты также заменяют провода/кабели на линиях электропередачи. Им удалось заменить уже 56 километров из запланированного 81 километра. Наибольший объем по данному виду работ провели в Раменском и Пушкинском округах. Помимо этого, в рамках программы также проводят капремонт и вводят в эксплуатацию новые электросетевые объекты.

Отметим, что в этом году программа охватила 26 городских округов. Она реализуется в регионе третий год подряд и позволила повысить качество электроснабжения в среднем на 20%.

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