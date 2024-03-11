Более четырехсот передвижных пунктов для голосования на выборах президента оборудуют в Подмосковье

В Подмосковье для голосования на предстоящих выборах президента России оборудуют 409 специальных передвижных пунктов. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

Большинство из них — 285 пунктов — будут использоваться при голосовании на удаленных территориях, где отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Остальные станут резервными пунктами, их задействуют в случае возникновения нештатной ситуации на избирательном участке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.