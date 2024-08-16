Более четырехсот строителей завершают возведение новой школы в подмосковной Лобне

Школа, рассчитанная на две тысячи двести учеников, готовится к открытию в подмосковной Лобне. В здании ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, уборка помещений и расстановка мебели. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Авиатика» — это инженерно-технический лицей, являющийся частью одноименного образовательного комплекса. Здание разделено на три части — для младшей, средней и старшей школы.

Примечательно, что здесь будут преподавать не только общеобразовательные предметы, но и несколько профилей обучения — аэрокосмический, авиастроительный, курчатовский (химия и биология) и гуманитарный (медиа-класс). Сдать образовательную школу планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье активно участвует в оказании помощи жителям Курской области.