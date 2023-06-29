Более четырехсот тысяч пенсионеров Подмосковья получили компенсацию за обращение с ТКО

Неработающие жители Подмосковья, вышедшие на песню, могут снизить расходы на вывоз мусора. При этом размер компенсации зависит от возраста пенсионера.

В Министерстве соцразвития Подмосковья подчеркнули, что те, кто достиг 70 -летнего возраста могут рассчитывать на компенсацию в размере 50%, а пенсионеры от 80 лет могут рассчитывать на 100%. Глава ведомства Людмила Болатаева подчеркнула, что удобство данной выплаты заключается в том, что она назначается проактивно.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о новых выплатах для пенсионеров и семей с детьми.