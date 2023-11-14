Более четырехсот тысяч пенсионеров в Подмосковье получают компенсацию за обращение с ТКО
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Около 422 тысяч пенсионеров в Московской области получают ежемесячную компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая назначается беззаявительно. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.
«Размер компенсации составляет от 30% до 100% и зависит от возраста. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию — 30%, от 70 лет и старше — 50%, от 80 лет — 100%», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.
Данная выплата является компенсационной, поэтому ее можно получить после полной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ее предоставляют в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.