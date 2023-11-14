Более четырехсот тысяч пенсионеров в Подмосковье получают компенсацию за обращение с ТКО

«Размер компенсации составляет от 30% до 100% и зависит от возраста. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию — 30%, от 70 лет и старше — 50%, от 80 лет — 100%», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.