Более четырнадцати тысяч специалистов устраняют последствия снегопада в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Последствия снегопада в Подмосковье устраняют более 14 тысяч сотрудников коммунальных служб и 1,2 тысячи единиц техники, за их работой следят инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Тракторы с подметальным оборудованием расчищают парковочные пространства, внутриквартальные проезды и прилегающие к контейнерным площадкам зоны, чтобы обеспечить свободный доступ мусоровозам. Самосвалы и погрузчики помогают с вывозом снега», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
В ведомстве отметили, что сотрудники подмосковного ГУСТ координируют весь процесс уборки. Если ее не проводят в течение длительного времени, они принимают дополнительные меры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.