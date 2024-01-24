Более четырнадцати тысяч специалистов устраняют последствия снегопада в Подмосковье

Общество

Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]

Последствия снегопада в Подмосковье устраняют более 14 тысяч сотрудников коммунальных служб и 1,2 тысячи единиц техники, за их работой следят инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Тракторы с подметальным оборудованием расчищают парковочные пространства, внутриквартальные проезды и прилегающие к контейнерным площадкам зоны, чтобы обеспечить свободный доступ мусоровозам. Самосвалы и погрузчики помогают с вывозом снега», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В ведомстве отметили, что сотрудники подмосковного ГУСТ координируют весь процесс уборки. Если ее не проводят в течение длительного времени, они принимают дополнительные меры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.

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Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области