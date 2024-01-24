Более четырнадцати тысяч специалистов устраняют последствия снегопада в Подмосковье

Последствия снегопада в Подмосковье устраняют более 14 тысяч сотрудников коммунальных служб и 1,2 тысячи единиц техники, за их работой следят инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.