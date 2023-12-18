Более десяти инвестиционных медучреждений открыли в Московской области с начала года

Так инвесторы-застройщики за счет внебюджетных источников финансирования возвели две поликлиники в ЖК «Государев дом», встроенную поликлинику в ЖК «Восточное Бутово» и кабинет врача общей практики в ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе. В Люберцах появились поликлиника в ЖК «Люберцы» и две встроенно-пристроенных поликлиники в ЖК «Люберцы парк», в Мытищах — две встроенные поликлиники в ЖК «Пироговская ривьера», в Балашихе — поликлиника в ЖК «Пехра», в Химках встроенная поликлиника в ЖК «Подрезково». Помимо этого, в Наро-Фоминском округе возвели диализный центр на пересечении улиц Калинина и Новикова, в Сергиево-Посадском — диализный центр на улице Дружбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.