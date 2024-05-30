Более десяти новых производств запустили в подмосковных индустриальных парках

С начала 2024 года резиденты индустриальных парков Подмосковья запустили 14 новых производственных объектов, общий объем инвестиций в данные проекты составил около 4,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Площадь новых производственных объектов превышает 109 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации этих проектов для жителей Московской области создано около 1,5 тысячи новых рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что на данный момент в регионе насчитывается 69 индустриальных парков, совокупная заполняемость которых превышает 87%. Сейчас инвесторам предлагаются более 2,7 тысячи гектаров земли. Кроме того, управляющие компании парков могут возвести объекты под их требования на площади в 1,5 тысячи гектаров. Также в Подмосковье есть еще более 300 тысяч квадратных метров готовой недвижимости, в том числе в формате «Лайт индастриал». Подобрать локацию для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте региона. Ее создали в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.