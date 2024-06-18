Более десяти резидентов ОЭЗ Подмосковья начали строительство своих объектов с начала года
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
С начала 2024 года к строительству своих объектов приступили 12 компаний, которые являются резидентами подмосковных особых экономических зон. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Объем заявленных инвестиций в эти проекты составляет 23 миллиарда рублей. Запуск новых предприятий позволит создать почти 1,4 тысячи рабочих мест на территории региона», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Так, например, компания «ВБ Дубна» приступила к возведению Центра обработки данных (ЦОД) для обеспечения нужд компании «Вайлдберриз» на территории ОЭЗ «Дубна». В реализацию проекта вложат 6,5 миллиарда рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.