Более десяти случаев навалов мусора на лесных участках выявили в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года на землях государственного лесного фонда Подмосковья выявили 14 навалов мусора общим объемом 132 кубометра, специалистам также предстоит убрать 100 мусорных куч, которые не успели вывезти в прошлом году. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«С 2022 года полномочия по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, переданы муниципалитетам Московской области. Подмосковные лесничие выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Он уточнил, что в этом году на уборку мусора из областного бюджета выделили почти 189,5 миллиона рублей. В комитете уточнили, что одним из самых важных источников информации о мусоре в лесу являются обращения граждан через систему ЦУР и «Добродел», с начала года от них поступило 31 обращение. Чаще всего о мусоре сообщили жители Балашихи, Солнечногорска, Егорьевска, Красногорска, Подольска, Пушкинского и Раменского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.