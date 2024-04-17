Более десяти тысяч гектаров озимых культур подкормили в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Сельхозтоваропроизводители Подмосковья приступили к подкормке озимых сельскохозяйственных культур (пшеница, рожь) и многолетних трав, на данный момент было подкормлено более 11 тысяч гектаров озимых культур. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Озимые культуры нуждаются в целом комплексе питательных веществ и микроэлементов, каждый из которых выполняет свои функции. Особенно важно их пополнение при ежегодном засевании одних и тех же площадей. Нашими аграриями разработана система внесения полезных компонентов, которая позволяет растениям пережить зиму и начать активную вегетацию весной», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
По его словам, такая работа позволяет избежать отравления почвы, а также сохранит ее плодородие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.