Более десяти тысяч гектаров озимых культур подкормили в Московской области

«Озимые культуры нуждаются в целом комплексе питательных веществ и микроэлементов, каждый из которых выполняет свои функции. Особенно важно их пополнение при ежегодном засевании одних и тех же площадей. Нашими аграриями разработана система внесения полезных компонентов, которая позволяет растениям пережить зиму и начать активную вегетацию весной», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.