Более десяти тысяч ям ликвидировали на дорогах Подмосковья за неделю

Дорожные службы Подмосковья за неделю ликвидировали 10,7 тысячи дефектов покрытия на проезжей части, более 3,9 тысячи ям отремонтировали на муниципальной сети, остальные — на региональной. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Большинство ям на муниципальных дорогах ликвидировали в Химках, Балашихе, Богородском, Ленинском и Одинцовском округах, на региональных дорогах — в Кашире, Луховицах, Коломне, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах. В ведомстве уточнили, что ремонтные работы фиксируются в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.