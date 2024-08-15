Более десяти тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья в августе

С начала августа дорожные службы Подмосковья ликвидировали 14 тысяч дефектов покрытия на проезжей части, более четырех тысяч из них — на муниципальной сети, остальные — на региональной. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На муниципальных дорогах наибольший объем работы провели в Балашихе, Богородском, Воскресенском, Ленинском, на региональных — в Красногорске, Химках, Истре, Солнечногорске и Одинцовском округе. В ведомстве уточнили, что проведение работ фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.