Более десяти тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье в рамках «дачной амнистии»

С начала 2024 года года в Подмосковье в рамках «дачной амнистии» зарегистрировали более 10,4 тысячи объектов недвижимости, большинство из которых были объектами индивидуального жилищного строительства с налоговым потенциалом 41,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Программа «дачной амнистии» не только упрощает жизнь граждан, но и за счет вовлечения в оборот жилой недвижимости позволяет государству увеличивать собираемость налогов», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ведомстве уточнили, что наибольшее число строений зарегистрировали в Раменском, Дмитровском, Истре, Домодедово и Одинцово. Данная процедура позволяет гражданам оформить прописку, провести газ, получить компенсацию при утрате или изъятии недвижимости, получить налоговый вычет в размере до 260 тысяч рублей и не только. Подать заявку на регистрацию дома можно в МФЦ или Росреестр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.