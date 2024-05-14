Более десяти тысяч садоводов посетили встречи Минимущества Подмосковья за майские праздники

В период майских праздников в 16 округах Подмосковья прошли встречи садоводов, они охватили 10 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В них приняли участие представители СНТ региона, специалисты министерства, областного БТИ, администраций округов. В ходе мероприятий участники обсудили вопросы регистрации недвижимости, перевода садового дома в жилой, проведения кадастровых работ и не только.

«По традиции в Подмосковье с весны и вплоть до самой осени мы проводим в помощь гражданам масштабную информационную кампанию. Период майских праздников особенно в этом смысле полезен, когда есть отличная возможность донести информацию до каждого члена товарищества об упрощенной регистрации имущества по „дачной амнистии“ и иных важных вопросах земельно-имущественного блока», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ведомстве отметили, что вскоре конференции садоводов пройдут в Ленинском, Раменском округах, Красногорске, Наро-Фоминске, Сергиево-Посадском округе. В них примут участие 217 тысяч садоводов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.