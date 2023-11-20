Более десяти тысяч жителей Подмосковья стали новыми пользователями «Добродела» за неделю

В ведомстве уточнили, что данный портал стал площадкой для взаимодействия граждан и органов власти, он работает с 2015 года. Чаще всего его пользователи направляют обращения о состоянии дворов, улиц, придомовых территорий, уличного освещения, работе общественного транспорта. Портал помогает не только решать проблемы, но и позволяет узнавать о планах по благоустройству, участвовать в голосованиях и опросах и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.