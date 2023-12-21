Более десяти участковых пунктов полиции откроют в Подмосковье в следующем году

В 2024 году в Московской области планируют открыть 11 новых участковых пунктов полиции. Об этом сообщили в областном Главном управлении региональной безопасности.

В ведомстве уточнили, что они появятся в местах массовой жилой застройки в Наро-Фоминске, Мытищах, Ленинском, Котельниках, Домодедово, Истре, Люберцах, Долгопрудном и Электростали. Они будут оборудованы всем, что необходимо для работы сотрудников правоохранительных органов.

«Подмосковье активно развивается, строятся новые микрорайоны, растет количество жителей в городских округах. С увеличением числа населения, также растет потребность в усилении мер безопасности. В Подмосковье ежегодно принимается ряд решений, направленных на усиление безопасности граждан, среди них — открытие новых участковых пунктов полиции», — говорится в сообщении.

Отметим, что в 2023 году в регионе открыли пять участковых пунктов полиции — в Котельниках, Ленинском и Мытищах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.