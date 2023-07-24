Более девяноста единиц офтальмологической техники поступило в больницы Подмосковья с начала года

Офтальмологическое оборудование на общую сумму более ста миллионов рублей получили больницы Подмосковья в этом году. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что в медорганизации региона поступили автоматические рефрактометры и пневмотонометры, хирургическая система, ретинальтная камера и другая медицинская техника. Помимо этого, в офтальмологическое отделение Сергиево-Посадской районной больницы поступила ретинальная камера, позволяющая выполнить детализированный снимок сетчатки глаза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что пришло время для трансформации стоматологической службы.