Более девяти километров дорог отремонтировано в Рязани в этом году в рамках нацпроекта

В Рязани с начала текущего года было отремонтировано свыше девяти километров городских дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что среди основных обновленных объектов проекта — более полутора километров автодороги на улице Энгельса, около километра автодороги на улице Центральной и почти полкилометра автодороги на улице Костычева.

Добавляется, что на данных участках полностью обновлено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, заменен бортовой камень, установлены дорожные знаки и нанесены разметки.

Ранее сообщалось, что почти сорок километров тротуаров к туристическим и общественным местам обустроили в Подмосковье.