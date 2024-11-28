Более девяти километров дорог отремонтировано в Рязани в этом году в рамках нацпроекта
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В Рязани с начала текущего года было отремонтировано свыше девяти километров городских дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что среди основных обновленных объектов проекта — более полутора километров автодороги на улице Энгельса, около километра автодороги на улице Центральной и почти полкилометра автодороги на улице Костычева.
Добавляется, что на данных участках полностью обновлено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, заменен бортовой камень, установлены дорожные знаки и нанесены разметки.
Ранее сообщалось, что почти сорок километров тротуаров к туристическим и общественным местам обустроили в Подмосковье.