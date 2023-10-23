Более двадцати домов поставили на кадастр в Подмосковье за сентябрь

Общество

Фото: [Unsplash]

В сентябре этого года в Московской области на кадастровый учет поставили 21 многоквартирный дом. Об этом сообщили в областном Минимуществе.

«Постановка дома на государственный кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры и получить регистрацию по месту жительства», — отметил и. о. начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников.

Новый жилые дома, поставленные на кадастр, расположены в Ленинском округе, Мытищах, Домодедово, Серпухове, Люберцах, Лыткарино, Подольске, Талдоме и Истре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.

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