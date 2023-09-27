Более двадцати дорог к туристическим местам отремонтировали в Подмосковье в этом году

Двадцать три региональные дороги, ведущие к туристическим местам, отремонтировали в Подмосковье в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Как уточнил глава ведомства Алексей Гержик, дорожники обновили свыше ста двадцати километров покрытия. Удобный и безопасный проезд к местам притяжения туристов обеспечен в девятнадцати округах региона.

Так, в Солнечногорске покрытие обновили на Пятницком шоссе. Речь идет об участке от поселка Жилино до деревни Баранцево, по которому можно проехать к Знаменской церкви и храму Георгия Победоносца. В Подольске привели в порядок дорогу вблизи усадьбы Дубровицы, а в Пушкино — подъездную дорогу к деревне Мураново.

Ремонт дорог к туристическим местам также прошел в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Коломне, Зарайске, Дмитрове, Волоколамске, Домодедово, Богородском округе и других муниципалитетах.

Кроме того, сейчас работы продолжаются еще на пяти дорогах, ведущих к местам притяжения туристов. Покрытие обновляют на улице Советской в Истре, на улице Карбышева вблизи Успенской церкви в Красногорске и на улице Загорской в Дмитрове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в этом году в Московской области откроют двадцать дорог протяженностью сто тысяч километров.