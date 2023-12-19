Более двадцати гектаров земли передали в Московской области под строительство социальных объектов с начала года

«В Подмосковье ежегодно строится большое количество социальных объектов. Это приоритетное направление Правительства области. Новые современные школы, детские сады, медучреждения — это запросы наших жителей и, безусловно, это касается качества жизни. А для того чтобы реализовать те или иные социальные проекты, нужны ресурсы и прежде всего земля», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.