Более двадцати гектаров земли передали в Московской области под строительство социальных объектов с начала года
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С начала этого года в 17 округах Московской области предоставили около 22 гектаров земли под строительство школ, детских садов, больниц и поликлиник. Об этом сообщили в областном Минимуществе.
«В Подмосковье ежегодно строится большое количество социальных объектов. Это приоритетное направление Правительства области. Новые современные школы, детские сады, медучреждения — это запросы наших жителей и, безусловно, это касается качества жизни. А для того чтобы реализовать те или иные социальные проекты, нужны ресурсы и прежде всего земля», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Она уточнила, что на представленной земле возведут четыре детских сада, шесть школ и семь медицинских учреждений. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.