Более двадцати километров трассы М-9 «Балтия» отремонтировали в Подмосковье

В Подмосковье провели ремонт 25 километров покрытия на федеральной трассе М-9 «Балтия». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

В ведомстве уточнили, что работы затронули участки Новорижского шоссе с 22 по 50 километр и с 68 по 83 километр в двух направлениях. Специалисты устранили дефекты и нанесли новую разметку с помощью термопластика, контроль качества асфальтобетонной смеси осуществлялся с использованием технологии объемно-функционального проектирования. В общей сложности ФКУ «Центравтомагистраль» планирует обновить более 100 километров федеральных автомобильных дорог в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.