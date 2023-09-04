Более двадцати миллионов человек посетили парки и лесопарки Подмосковья летом

Более 23,6 миллиона человек посетили парки и лесопарки Московской области за три летних месяца, что на 3,5 миллиона больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы следим за содержанием парков, регламентируем уборку территорий, оцифровываем элементы благоустройства в РГИС», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Так, по словам министра, недавно в регионе запустили сервис «Бот Парки Подмосковья», который помогает выявлять и решать проблемы содержания парковых территорий.

Самым посещаемым парком этим летом стал парк «Пехорка» в Балашихе, его посетили 1,2 миллиона человек. Популярностью также пользовались Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино с показателем посещаемости почти в 770 тысяч человек и парк «Сестрорецкий» в Клину — более 691 тысячи человек.

В министерстве напомнили, что на территории парков и лесопарков региона работают более 1,2 тысячи объектов сервиса и услуг, включая кафе, пункты проката и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов.