Более двадцати миллионов рублей выплатили в Подмосковье на покупку технических средств реабилитации

В Московской области инвалидам, у которых в индивидуальных программах реабилитации прописаны технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, выплатили более 25,5 миллиона рублей на их приобретение. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Выплату оформили свыше 1,5 тысячи инвалидов, а размер выплаты варьируется от 1,5 до 30 тысяч рублей, но это зависит от стоимости изделия, которое необходимо конкретному человеку. Также оформление выплаты мы сделали максимально удобным — проактивным», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве уточнили, что для получения выплаты важно, чтобы в заключении бюро медико-социальной экспертизы была рекомендация по обеспечению техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Подмосковья. Денежную выплату можно будет потратить на приобретение кровати, электрического подъемника для ванной и других изделий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.