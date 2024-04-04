Более двадцати объектов электросетевого имущества были приняты в собственность Подмосковья

В казну Подмосковья из собственности городских округов Пушкинский и Ступино были приняты 22 объекта электросетевого имущества, они будут закреплены за специализированной организацией «Мособлэнерго», которая будет вести их круглосуточное обслуживание. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что в областную собственность приняли воздушные и кабельные линии, а также комплексные трансформаторные подстанции и силовые масляные трансформаторы типа ТМГ. Последние предназначены для приведения к норме уровня напряжения в сетях переменного тока. Отметим, что за 2023 год из собственности округов в казну Московской области было принято 1,6 тысячи электросетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.