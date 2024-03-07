Более двадцати светофоров в Подмосковье сделают адаптивными в этом году

В 2024 году 25 перекрестков, расположенных на региональных дорогах Подмосковья, оборудуют адаптивными светофорами, что позволит удаленно контролировать и управлять транспортными потоками. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«После установки потребуется индивидуальная настройка, исходя из интенсивности трафика и направления потоков. При необходимости будет изменена организация движения», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Так, например, адаптивные светофоры появятся на улице Горки Киовские в Лобне, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Хлебозаводской в Люберцах и так далее. Ознакомиться со всеми перекрестками, где они появятся, можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.