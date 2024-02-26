Более двадцати тысяч человек посетили лыжни Подмосковья на прошлой неделе

На прошлой неделе лыжни Подмосковья посетили более 21,5 тысячи жителей и гостей региона. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Лыжники из Московской области и спортсмены-любители, приезжающие в регион, все чаще выбирают для катания лыжни, созданные в подмосковных парках, включая те, что были обустроены в рамках губернаторской программы «Парки в лесу», — говорится в сообщении.

Так, лыжни по данной программе обустроили в парке «Авангард» в Электростали, в Ольгинском лесопарке в Балашихе, в лесопарке Гальчино Домодедовского округа и не только. В ведомстве уточнили, что рядом со многими трассами функционируют пункты проката лыжного инвентаря и теплые раздевалки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.