Более двадцати тысяч человек посетили мероприятие «Культурный код Подмосковья»

Общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья» посетили более 20 тысяч человек, оно прошло в минувшие выходные более чем в 80 парках региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей организовали выставки, экскурсии и лекции об истории и культуре городских округов, а также анимационные и концертные программы. Так, например, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошел концерт квартета Московской областной филармонии имени А. Алябьева и солистки Людмилы Боталовой, в Щелковском парке культуры и отдыха — конное шоу от Школы гвардейских подпрапорщиков и так далее. Отметим, что мероприятия провели в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные» при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.