Более двадцати тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Московской области

С начала старта речной навигации в Московской области водным транспортом воспользовались более 24 тысяч пассажиров, сообщили в областном Минтрансе. Маршруты действуют в Коломне, Лыткарине и Серпухове.

В ведомстве уточнили, что в Серпухове таким видом транспорта воспользовались более 6,6 тысячи пассажиров, в Лыткарине — более 14,1 тысячи, в Коломне — свыше 3,4 тысячи пассажиров. Отметим, оплатить проезд на речных маршрутах можно как наличными, так и банковскими и транспортными картами «Стрелка». Со стоимостью можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.