Более двадцати тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили мероприятия в рамках программы «Весна, цветы и комплименты»

Более 20 тысяч человек посетили мероприятия в рамках программы «Весна, цветы и комплименты», которые прошли в более чем 85 парках Подмосковья в честь Международного женского дня. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках них для гостей организовали конкурсы, тематические фотозоны, мастер-классы, концерты, выставки, ярмарку изделий ручной работы и не только. Помимо этого, была организована акция «Вам, любимые!», в ходе которой волонтеры подарили женщинам цветы и поздравительные открытки. Отметим, что мероприятия организовали при поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.