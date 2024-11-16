Более двух десятков жителей Каширы пришли на прием по вопросам отопления

В офисе территориального отделка Каширский провели выездную администрацию по вопросам отопления многоквартирных домов.

Прием вели представители управляющих компаний и заместители главы округа. Свои вопросы по поводу отопления задали более 20 жителей микрорайона Кашира-2.

Все адреса, по которым имеются какие-то проблемы с подачей тепла, переданы в работу УК, сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам заместителя главы округа Светланы Зосимовой, на данный момент наблюдаются точечные проблемы с отоплением: например, отопление есть не во всех комнатах, или батареи плохо греют.

Озвученные жителями проблемы будут устранены в ближайшее время, заверила Зосимова.

Также жителям ответили на вопросы по поводу оплаты за общедомовые нужды.

Ранее сообщалось о том, что ремонтные работы на ЦТП на улице 20 января в Можайске не влияют на поставку отопления и горячей воды жителям.