Более двух миллионов льготников пользуются бесплатным проездом в Подмосковье

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

Бесплатным проездом по социальной карте в Подмосковье пользуются более 2,4 миллиона льготных категорий граждан, с начала 2024 года в регионе выдали около 50 тысяч социальных карт. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей социальная карта оформляется проактивно, достаточно только подтвердить сведения в личном кабинете», — уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Социальная карта также позволяет гражданам приобретать лекарства и продукты со скидкой. С 2023 года их начали выдавать детям-сиротам. В ведомстве также уточнили, что теперь карты имеют новый дизайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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