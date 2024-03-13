Более двух миллионов льготников пользуются бесплатным проездом в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Бесплатным проездом по социальной карте в Подмосковье пользуются более 2,4 миллиона льготных категорий граждан, с начала 2024 года в регионе выдали около 50 тысяч социальных карт. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей социальная карта оформляется проактивно, достаточно только подтвердить сведения в личном кабинете», — уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Социальная карта также позволяет гражданам приобретать лекарства и продукты со скидкой. С 2023 года их начали выдавать детям-сиротам. В ведомстве также уточнили, что теперь карты имеют новый дизайн.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.