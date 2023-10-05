Более двух миллионов жителей Московской области получают ежемесячную компенсацию за ЖКУ

Компенсацию за жилищно-коммунальные услуги в Московской области получают более двух миллионов жителей, сообщили в областном Минсоцразвития.

«Эту меру поддержки получают 20 категорий льготников, среди которых порядка 800 тысяч ветеранов труда и свыше 300 тысяч членов многодетных семей», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

Данная компенсация положена тем, кто зарегистрирован в регионе и платит за жилищно-коммунальные услуги. Ее размер зависит от льготного статуса получателя и варьируется от 30% до 100%, она назначается проактивно. Для ее получения можно также подать заявление здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.